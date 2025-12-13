"هات عرض كبير يعوض تجديدك".. تطورات مفاجئة في أزمة صلاح وليفربول

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الرحيل عن الأنفيلد، بعد تفاقم الأزمة مع إدارة النادي.

وكان صلاح جدد تعاقده مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، لمدة موسمين، إلا أن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب، وبعد بقائه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، انتقد أرني سلوت مدرب الريدز قائلا: "علاقتي مع سلوت مكسورة تماما، وشخص ما لا يريدني هنا، أشعر بأنهم رموني تحت الحافلة".

وقال مصدر مقرب من صلاح لمصراوي: "أزمة صلاح لا تتعلق بالمشاركة أو بقائه على مقاعد البدلاء، الأمر أكبر من ذلك، إذ قيل له من الإدارة "هات عرض كبير يعوض تجديدك" ونحن "فاتحين الباب للرحيل"، وهذه الكلمة أحزنت صلاح".

وأضاف: "وغضبه وتصريحاته بعد مباراة ليدز يونايتد، لم تكن بسبب المشاركة أو البقاء على مقاعد البدلاء، فهو شعر بعدم الصدق والوضوح، وبالنسبة لأرني سلوت فهو مقتنع بكلام الإدارة ويدعمون بعضهما في القرارات، سواء الرحيل أو حتى مشاركته في المباريات".

