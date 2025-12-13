إعدام عامل والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 آخرين في قضية قتل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً لعامل بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص بعدة طعنات بأسلحة بيضاء أودت بحياته، وشروعهم في قتل أشقاء المجنى عليه، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزى عبدالله، و أحمد عمر حسين، و عمرو أبو بكر شعيب، وأمانة السر محمد فرحات.

البداية كانت عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ع ر" 27 سنة - عامل ، و "حاتم م ع م م" 24 سنة - سائق، و "فارس م ع م م" 23 سنة - حلاق ، و "رشوان م ع م م"، و "محمد ع م م" و "عبد ربه م م ع"، و "عبد النبي إ أ ا" و "أحمد ع إ أ" في القضية رقم 26087 لسنة 2023 جنابات طوخ، والمقيدة برقم 1636 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 9 / 10 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه / محمد محمد على محمد العسال - عمداً مع سبق الإصرار - بأن بينوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لتنفيذ مآربهم الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف وتوجهوا إلى محل تواجده وما أن ظفروا به حتى قام الثاني بالإمساك بالمجنى عليه وتقييد حركته وشل مقاومته وسدد الأول عدة طعنات بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" حوزته أستقرت بصدره فأحدثوا به اصابات جسيمة والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة محرزين الأسلحة البيضاء والأدوات "تالية الوصف" للشد من أزر المتهمين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليهما / إبراهيم محمد على محمد العسال، حسن محمد على محمد العسال - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح بما وأعدوا لتنفيذ ماربيهم الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف وتوجهوا إلى محل تواجدهما وما أن ظفروا بهما حتى قام المتهمين الثاني والخامس بالتعدى عليما بالضرب بإستخدام أداة "شومة " فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين سالفي الذكر قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليهما سالفي الذكر إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا تدخل لإرادتهما فيه الا وهو تدخل الأهال ومنعهما من موالاة التعدى فضلاً عن مداركة المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم - محل الوصف بين السابقين - بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم بأن توجهوا لمحل تواجدهم حائزين ومحرزي الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف - وكان من شأن ذلك بث الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلام يم للخطر وإلحاق الضرر بهم وممتلكاتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواه، سكين)، وأنهم حازوا وأحرزوا أدوات (شوم، عصى) دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.