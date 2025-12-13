كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أحمد داود صورة من كواليس أول يوم تصوير مسلسله بابا وماما جيران، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني 2026 .

مسلسل بابا وماما جيران بطولة: أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبدالوهاب. إنتاج صادق الصباح ومن المقرر عرضه على قناة MBC.

كان الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لـ أحمد داود انطلق تصويره مؤخرًا، بعد النجاح الكبير للمواسم الماضية.

ويعرض الموسم الجديد من البرنامج قصص نجاح جديدة عن الصناعة المصرية في كل المجالات، ويزور مصانع سيارات وجلود وأجهزة كهربائية وتمور وغيرها، والبرنامج من إنتاج ميديا هب .

يعرض الآن على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي .

وانتهى أحمد داود من تصوير فيلميه الكراش وإذما، ومن المقرر عرضهما في 2026.

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديوسرز لـ هاني أسامة .