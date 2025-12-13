مباريات الأمس
بالفيديو.. أنفيلد يهتز تحية لصلاح.. الجماهير تنهي الأزمة بـ"استقبال أسطوري"

كتب : محمد القرش

05:56 م 13/12/2025
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)_1
    محمد صلاح (3)

في مشهد عاطفي طوى صفحة الخلافات الأخيرة، استقبلت جماهير ليفربول نجمها المصري محمد صلاح بحفاوة بالغة، لحظة نزوله بديلا في مباراة الفريق أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح إلى أرضية ملعب أنفيلد في الدقيقة 25 بديلا للمصاب جو جوميز، لتقابل الجماهير لحظة مشاركته بعاصفة من التصفيق الحار والابتسامات، في رسالة دعم واضحة وتأكيد على الحب الكبير الذي يحظى به الفرعون رغم توتر علاقته مؤخرا مع الإدارة والمدرب أرني سلوت.

وكان المدرب الهولندي قد علق قبل اللقاء على عودة صلاح للقائمة قائلا: "أنا راضٍ تماماً عن الوضع الحالي، وعودته للقائمة اليوم دليل على أن الأمور تسير بشكل جيد، وإلا لكان قراري مختلفاً".

محمد صلاح أزمة محمد صلاح وليفربول الدوري الإنجليزي

