ماييلي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز لمواجهة فلامنجو في كأس التحدي

كتب : مصراوي

05:59 م 13/12/2025

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المواجهة التاريخية أمام فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم، ضمن منافسات كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال).

ويستضيف استاد "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية الدوحة هذه القمة المرتقبة في تمام السابعة مساء، حيث يسعى بيراميدز (بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاث) للتتويج بلقب "كأس التحدي" والعبور للنهائي على حساب بطل أمريكا الجنوبية.

تشكيل بيراميدز لمواجهة فلامنجو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

دكة البدلاء:

محمود جاد، زياد هيثم، علي جبر، أسامة جلال، كريم حافظ، طارق علاء، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمد رضا بوبو، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، إيفرتون داسيلفا، مروان حمدي، ودودو الجباس.

بيراميدز فلامنجو كأس التحدي

