تفاصيل اتهام خادمة بسرقة 100 ألف دولار من شقة صاحبة كباريه بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ 100 ألف دولار من غرفة نوم صاحبة كباريه شهير بالعجوزة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة استغلت عملها لدى المجني عليها لتنفيذ السرقة، وتواصل النيابة التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واسترداد المبلغ المسروق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحبة الكباريه يفيد بسرقة المبلغ المالي من شقتها، مشيرة إلى اتهامها لخادمتها بالوقوع في الجريمة، والتي كانت تعمل لديها منذ فترة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، حيث بدأت جهات التحقيق استجوابها للوقوف على ملابسات الجريمة، وطريقة استيلائها على المبلغ، وما إذا كانت هناك مشاركة من آخرين أو خطة مسبقة للسرقة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.