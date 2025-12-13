مباريات الأمس
إعلان

في 20 دقيقة.. ماذا قدم محمد صلاح في الشوط الأول أمام برايتون؟ (أرقام)

كتب - محمد القرش

06:20 م 13/12/2025

محمد صلاح

رغم مشاركته بديلا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول لمباراة ليفربول وبرايتون، نجح النجم المصري محمد صلاح في وضع بصمته سريعا على أداء الريدز قبل صافرة الاستراحة.

وخلال ما يقرب من 20 دقيقة فقط خاضها صلاح في الشوط الأول، أظهرت الإحصائيات فاعلية كبيرة ودقة عالية في التمرير، مما يعكس دخوله في أجواء المباراة فور نزوله بديلا للمصاب جو جوميز.

أرقام صلاح في الشوط الأول (من الدقيقة 25 حتى 45)

- بلغت نسبة دقة تمريرات صلاح 93%، حيث نفذ 15 محاولة تمرير، أخطأ في واحدة منها فقط، مما ساهم في ربط خطوط ليفربول الهجومية.

- رغم قصر المدة، نجح الفرعون في صناعة فرصتين (2 Chances Created) لزملائه، ولمس الكرة مرتين داخل منطقة جزاء الخصم.

- لمس صلاح الكرة 16 مرة بشكل عام في الشوط الأول.

- قطع صلاح مسافة 2.6 كيلومتر في ثلث ساعة فقط، وهو معدل جري مرتفع يوضح رغبته الكبيرة في إثبات ذاته والرد في الملعب.

هذه الأرقام تؤكد أن صلاح لم يحتج لوقت طويل للدخول في أجواء المباراة بعد أزمته الاخيرة، وكان أحد أنشط لاعبي ليفربول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ليفربول محمد صلاح برايتون

