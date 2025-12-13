نائب محافظ الأقصر يتابع الحالة الصحية لضحايا انهيار منزل إسنا -صور

الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، زيارة إلى مستشفى طيبة التخصصي، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لضحايا حادث انهيار منزل بقرية الدير التابعة لـ مركز إسنا، والذي وقع فجر اليوم السبت، وذلك نيابةً عن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكان في استقبال نائب محافظ الأقصر، على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور عرفة الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية .

تعود الواقعة للساعات الأولى من فجر اليوم، حيث انهار منزل مبني بالطوب الأخضر ومكون من طابق واحد، بقرية الدير شرق أمام مسجد السلام بالقرية. وفور وقوع الحادث وصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي باشرت أعمال البحث والإنقاذ أسفل الأنقاض.

وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي وهم: طفل 9 سنوات، وطفلة 5 سنوات، وسيدة 34 عامًا (الأم)، كما أسفر انهيار المنزل عن حالتي إصابة بجروح سطحية خرجتا بتحسن وهم: طفل 7 سنوات، وطفلة 14 عامًا.

وكان محافظ الأقصر، وجه الأجهزة التنفيذية والأمنية بمتابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تقديم أوجه الدعم للأسر المتضررة من مديرية التضامن الإجتماعي حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير سبل الإعاشة والاغاثة ، وإعادة تأهيل وبناء المنزل بشكل عاجل.