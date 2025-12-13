"أنا راضٍ عن الوضع".. سلوت يعلق على عودة صلاح لقائمة ليفربول

عاد النجم محمد صلاح لقائمة ليفربول في مباراة برايتون اليوم السبت، لكنه بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وذلك بعد غيابه عن مباراة إنتر ميلان الأخيرة بسبب الأزمة التي حدثت مؤخرا.

وتحدث المدرب أرني سلوت قبل المباراة عن وضع صلاح، مؤكداً أنه سعيد بانتهاء الأزمة وعودة اللاعب للفريق.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "نعم، أنا راضٍ عن الوضع الحالي، ولو لم تكن الأمور جيدة لكان تصرفي مختلفا، لكنه عاد للقائمة وهو معنا اليوم".

كما شهدت المباراة جلوس المهاجم ألكسندر إيساك على دكة البدلاء بجوار صلاح.

وأوضح المدرب السبب قائلا: "إيزاك يعاني من إصابة خفيفة، وبسبب ضغط المباريات فضلت إراحته، ومن الجيد أن يكون لديك لاعب قوي على الدكة يقدر على تغيير النتيجة في أي وقت".

تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون

أليسون، جوميز، فان دايك، كونايت، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز، إكيتكي، جرافنبرخ.

البدلاء: مامارداشفيلي، وودمان، إيزاك، صلاح، كييزا، روبرتسون، رامزي، نجوموها، لوكي.