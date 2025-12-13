مباريات الأمس
كيف أفسد حارس مرمى الإمارات خدعة "الزجاجة" أمام الجزائر؟

كتب : هند عواد

01:51 م 13/12/2025
    فريد شعال حارس مرمى الجزائر (2)
    حمد المقبالي حارس الإمارات (5)
    فريد شعال حارس مرمى الجزائر (1)
    حمد المقبالي حارس الإمارات (7)
    فريد شعال حارس مرمى الجزائر (3)
    حمد المقبالي حارس الإمارات (8)
    فريد شعال حارس مرمى الجزائر (4)
    حمد المقبالي حارس الإمارات (6)

شهدت مباراة الإمارات والجزائر في ربع نهائي كأس العرب لقطة طريفة، عندما أفسد حمد المقبالي، حارس مرمى الأولى، خدعة الأخير.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها حمد المقبالي، لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

وأثناء ركلات الترجيح، كشف حمد المقبالي استخدام فريد شعال، مدرب الجزائر، زجاجة مكتوب عليها أسماء لاعبي الإمارات والزوايا المفضلة التي يسددون فيها ركلات الترجيح.

وظهر حمد المقبالي في مقطع فيديو، وهو يقرأ المكتوب على الزجاجة قبل أن يحذر زملاءه لتغيير أماكن التسديد، لينتصر منتخب بلاده في النهاية.

حارس مرمى الإمارات الإمارات والجزائر حمد المقبالي فريد شعال كأس العرب

