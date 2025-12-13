كيف أفسد حارس مرمى الإمارات خدعة "الزجاجة" أمام الجزائر؟

شهدت مباراة الإمارات والجزائر في ربع نهائي كأس العرب لقطة طريفة، عندما أفسد حمد المقبالي، حارس مرمى الأولى، خدعة الأخير.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها حمد المقبالي، لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

ذكاء حمد المقبالي حارس الإمارات 🇦🇪😮‍💨

وأثناء ركلات الترجيح، كشف حمد المقبالي استخدام فريد شعال، مدرب الجزائر، زجاجة مكتوب عليها أسماء لاعبي الإمارات والزوايا المفضلة التي يسددون فيها ركلات الترجيح.

وظهر حمد المقبالي في مقطع فيديو، وهو يقرأ المكتوب على الزجاجة قبل أن يحذر زملاءه لتغيير أماكن التسديد، لينتصر منتخب بلاده في النهاية.

