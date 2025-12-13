إعلان

في ثلاثة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تتجاوز 7 ملايين جنيه

كتب : منى الموجي

02:10 م 13/12/2025

فيلم الست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، فيلم "الست" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع عدد كبير من الأفلام، بينها: ولنا في الخيال حب، السلم والثعبان.. لعب عيال، فيها إيه يعني، السادة الأفاضل، قصر الباشا، أوسكار.. عودة الماموث.

حقق الفيلم أمس الجمعة 12 ديسمبر ثالث أيام عرضه في "السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و903 آلاف و718 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 7 ملايين و237 ألفا و95 جنيها.

"الست" يحكي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويركز على أبرز مراحل حياتها، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، وكوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد أمين، تامر نبيل، عمرو سعد، أحمد خالد صالح.

فيلم الست ولنا في الخيال حب السلم والثعبان لعب عيال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل