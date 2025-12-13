كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، فيلم "الست" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع عدد كبير من الأفلام، بينها: ولنا في الخيال حب، السلم والثعبان.. لعب عيال، فيها إيه يعني، السادة الأفاضل، قصر الباشا، أوسكار.. عودة الماموث.

حقق الفيلم أمس الجمعة 12 ديسمبر ثالث أيام عرضه في "السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و903 آلاف و718 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 7 ملايين و237 ألفا و95 جنيها.

"الست" يحكي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويركز على أبرز مراحل حياتها، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، وكوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد أمين، تامر نبيل، عمرو سعد، أحمد خالد صالح.