سبب مشاركة صلاح بعد 25 دقيقة من مباراة ليفربول وبرايتون

شهدت مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي إصابة جو جوميز بعد 25 دقيقة فقط من بداية اللقاء، ليقرر المدرب أرني سلوت مشاركة محمد صلاح بدلا منه.

وجاءت مشاركة محمد صلاح بعد عدم مشاركته في آخر مباراتين مع ليفربول؛ حيث جلس على مقاعد البدلاء في مباراة التعادل مع ليدز يونايتد 3-3.

وبعد التصريحات النارية التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد، قررت إدارة ليفربول، بالتنسيق مع المدرب أرني سلوت، استبعاد النجم المصري من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وذلك قبل أن يعقد جلسة مع المدرب الهولندي، أمس الجمعة، ويعود إلى قائمة الريدز لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.

وكان إيكيتيكي قد تقدم لليفربول بهدف سجله في مرمى برايتون في الدقيقة الأولى من المباراة.