"كاتيل السبب".. تفاصيل حريق داخل مبنى إداري في مستشفى بإمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في حريق نشب داخل مبنى إداري بمستشفى في إمبابة، والذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في غلاية مياه كهربائية "كاتيل"، ما أدى إلى احتراق الغرفة بالكامل.

وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت معاينة مكان الحريق، وسماع أقوال المسؤولين والفنيين بالمستشفى، ورصد الأدلة المادية لتحديد أسباب الحريق، واستكمال التحقيقات للوصول إلى تقرير نهائي حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بنشوب حريق في مبنى إداري بمستشفى الموظفين بدائرة القسم، داخل غرفة بالطابق الثاني مخصصة لإعاشة الفنيين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.