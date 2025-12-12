مباريات الأمس
"ربنا معاك".. عمرو أديب يثير الجدل بتغريدة عن محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

03:12 ص 12/12/2025
    حسن الرداد ومحمد صلاح
    زينة تدعم محمد صلاح
    ميكا ريتشاردز ومحمد صلاح
    محمد صلاح وشقيقته رباب (3)
    محمد صلاح وشقيقته رباب (4)
    محمد صلاح وشقيقته رباب (2)
    محمد صلاح وشقيقته (4)
    محمد صلاح وشقيقته (2)
    محمد صلاح وشقيقته (8)
    محمد صلاح وشقيقته (6)
    محمد صلاح وشقيقته (10)
    محمد صلاح (9)
    محمد صلاح وشقيقته (7)

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل في الساعات الماضية، بمنشوره الغامض على أزمة النجم المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت".

عمرو أديب يثير الجدل بتغريدة عن محمد صلاح

واشتدت في الفترة الماضية أزمة صلاح مع سلوت بعد حرب التصريحات التي نشبت بينهما وانتهت باستبعاده من مباراة الانتر بدوري الأبطال بجانب تلميح صلاح بالرحيل عن الليفر.

عمرو أديب كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": " كان دايمًا أقول نفسي أكون محمد صلاح"

وتابع: "دلوقتي بقول الحمد لله إني مش محمد صلاح".

واختتم: "ربنا معاك يا مو".

عمرو أديب عن محمد صلاح

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر سلوت عمرو أديب أخبار محمد صلاح

