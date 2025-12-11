الجعايدي لمصراوي: منهجي كرة قدم حديثة وهذا ما تعلمته في الاحتراف

أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

تحدث راضي الجعايدي نجم الترجي وتونس الأسبق، عن تحول مسيرته الكروية إلى عمل تدريبي ذو خبرة عامة وشاملة بين كلاً من أكاديمية ساوثهامبتون، هارتفور أتلتيك، سيركل بروج، الترجي وأخيراً النجمة اللبناني.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"خبرتي الدولية منحتني رؤية شاملة كلاعب، كما أعطتني هذه الخبرة أيضاً نظرة عامة على الانضباط، الضغط، إدارة المساحات، وتطوير اللاعبين".

وأضاف نجم نسور قرطاج الأسبق: "في ساوثهامبتون منذ 2011 أو 2012، تعلمت المنهجية الحديثة، وفي هارفورد عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة، بنيت هويتي التدريبية، وفي بروج عملت على التنظيم".

وأتم حديثه قائلاً: "اليوم، منهجي هو مزيج من كل ذلك، كرة قدم حديثة مع كثافة كبيرة وقيم قوية هذا هو الأمر".