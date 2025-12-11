مباريات الأمس
"بعد الفوز على فلسطين".. موعد مباراة السعودية في نصف نهائي كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

11:25 م 11/12/2025

منتخب السعودية

تمكن منتخب السعودية، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بربع نهائي البطولة.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب السعودية الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب، المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل.

وينتظر منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب، الفائز من مباراة ربع النهائي التي تجمع بين منتخبي العراق والأردن، المقرر إقامتها غدا الجمعة 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة السعودية في نصف نهائي البطولة:

وتقام مباراة السعودية أمام الفائز من مباراة الأردن والعراق، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب 2025، تقام في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

منتخب السعودية منتخب فلسطين بطولة كأس العرب مباراة الأردن والعراق

