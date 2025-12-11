مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

10:55 م 11/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (19) (1)
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (23) (1)
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (20) (1)
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ - فلسطين
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ (4)
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ (1)

أكد عدي الدباغ مهاجم منتخب فلسطين أن الفريق قدم كل ما بوسعه رغم الخسارة أمام منتخب السعودية وتوديع بطولة كأس العرب من دور الربع نهائي.

وخسر منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب.

وفي تصريحات له عقب المباراة عبر قناة الكاس القطرية قال الدباغ: "هاردلك للمنتخب الفلسطيني ومبروك للمنتخب السعودي، دخلنا المباراة بهدف الفوز، استقبلنا هدفًا وعدنا سريعًا للمباراة، وكنا الأفضل في فترات كبيرة".

وتابع: "كرة القدم تحسمها تفاصيل بسيطة، وهذه التفاصيل هي التي خسرتنا في اللحظات الأخيرة.

وأضاف الدباغ: "نحن لعبنا في واحدة من أصعب المجموعات وتمكنا من التأهل منها، والآن نواجه منتخبًا كبيرًا مثل السعودية، وكل المنتخبات التي واجهناها مونديالية وتستعد لكأس العالم.

واختتم: "الفوارق كانت في تفاصيل صغيرة مجهود بدني، وقلة تركيز في اللحظات الأخيرة، لكن الحمد لله على كل شيء".

