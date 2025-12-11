أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم

أكد عدي الدباغ مهاجم منتخب فلسطين أن الفريق قدم كل ما بوسعه رغم الخسارة أمام منتخب السعودية وتوديع بطولة كأس العرب من دور الربع نهائي.

وخسر منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب.

وفي تصريحات له عقب المباراة عبر قناة الكاس القطرية قال الدباغ: "هاردلك للمنتخب الفلسطيني ومبروك للمنتخب السعودي، دخلنا المباراة بهدف الفوز، استقبلنا هدفًا وعدنا سريعًا للمباراة، وكنا الأفضل في فترات كبيرة".

وتابع: "كرة القدم تحسمها تفاصيل بسيطة، وهذه التفاصيل هي التي خسرتنا في اللحظات الأخيرة.

وأضاف الدباغ: "نحن لعبنا في واحدة من أصعب المجموعات وتمكنا من التأهل منها، والآن نواجه منتخبًا كبيرًا مثل السعودية، وكل المنتخبات التي واجهناها مونديالية وتستعد لكأس العالم.

واختتم: "الفوارق كانت في تفاصيل صغيرة مجهود بدني، وقلة تركيز في اللحظات الأخيرة، لكن الحمد لله على كل شيء".

إقرأ أيضًا..

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

بعد توديع البطولة.. ماذا قدم منتخب فلسطين في كأس العرب 2025؟