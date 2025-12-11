هالاند يثير الجدل بعدم الاحتفال بهدفه أمام ريال مدريد.. ما القصة؟

شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، واقعة مثيرة للجدل كما فسرها الجمهور بعد تسجيل هالاند هدفًا ضد الريال ورفض الاحتفال.

وانتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز الأخير بنتيجة 2-1 بعدما سجل هالاند الهدف الثاني ومنح فريقه ثلاث نقاط هامة في مشواره بدوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "أس"، فإن امتناع هالاند عن الاحتفال أثار انطباعاً لدى جماهير ريال مدريد بأنه يلمح إلى رغبته في ارتداء قميص الملكي مستقبلاً، خاصة مع الاهتمام المستمر من النادي بضمه.

وأشارت الصحيفة إلا أن بالرغم من تجديد هالاند لمدة 10 سنوات مع مانشستر سيتي، إلا أن اللاعب يمتلك بنداً يسمح له بمغادرة السيتي مقابل مبلغ كبير، وذلك بناء على رؤية وكيلة أعماله رفاييلا بيمينتا التي حرصت على إبقاء الباب مفتوحاً أمام رحيله مسبقًا.

