مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فرايبورج

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 2
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

هالاند يثير الجدل بعدم الاحتفال بهدفه أمام ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:40 م 11/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (5)
  • عرض 11 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (2)
  • عرض 11 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (3)
  • عرض 11 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (2)
  • عرض 11 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (1)
  • عرض 11 صورة
    هالاند
  • عرض 11 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (1)
  • عرض 11 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (4)
  • عرض 11 صورة
    النرويجي هالاند
  • عرض 11 صورة
    هالاند (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، واقعة مثيرة للجدل كما فسرها الجمهور بعد تسجيل هالاند هدفًا ضد الريال ورفض الاحتفال.

وانتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز الأخير بنتيجة 2-1 بعدما سجل هالاند الهدف الثاني ومنح فريقه ثلاث نقاط هامة في مشواره بدوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "أس"، فإن امتناع هالاند عن الاحتفال أثار انطباعاً لدى جماهير ريال مدريد بأنه يلمح إلى رغبته في ارتداء قميص الملكي مستقبلاً، خاصة مع الاهتمام المستمر من النادي بضمه.

وأشارت الصحيفة إلا أن بالرغم من تجديد هالاند لمدة 10 سنوات مع مانشستر سيتي، إلا أن اللاعب يمتلك بنداً يسمح له بمغادرة السيتي مقابل مبلغ كبير، وذلك بناء على رؤية وكيلة أعماله رفاييلا بيمينتا التي حرصت على إبقاء الباب مفتوحاً أمام رحيله مسبقًا.

إقرأ أيضًا..

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هالاند ايرلينج هالاند مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟