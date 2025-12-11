راضي الجعايدي يسترجع ذكريات تتويجه مع تونس بأمم أفريقيا 2004

استرجع راضي الجعايدي نجم الترجي وتونس الأسبق، ذكريات تتويجه مع نسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2004.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"هناك العديد من التجارب الرائعة والمواقف المميزة التى لا تنسي عندما لعبت في بطولات أمم إفريقيا، وكؤوس العالم، ومباريات حاسمة، لكن الأهم كان شعور تمثيل الشعب بأكمله، فهذه هي سحر اللعب مع المنتخب الوطني".

وأضاف:" كل بطولة تركت ذكريات مميزة، لكنني دائماً أعود إلى كأس الأمم الإفريقية 2004؛ لأنها ذكرى تبقى في ذاكرتنا، وصنعت تاريخ تونس في أفريقيا".

وتابع نجم نسور قرطاج الأسبق:" أنا فخور بذلك، وفخور بأنني كنت جزءاً من المنتخب ولعبت إلى جانب اللاعبين الذين شاركوا في تلك البطولة".

وواصل:"كأس الأمم الإفريقية 2004 ستبقى دائماً ذروة في مسيرتي، كما ذكرت، كان دوري واضحاً، وهو تقديم الاستقرار والقيادة، وخصوصاً التواجد الدفاعي على أرض الملعب".

وأتم حديثه قائلاً:"أقوى ذكرى لي كانت وحدة الفريق والمشاعر المشتركة بعد كل مباراة عند العودة إلى الفندق، التضامن الذي كنا نعيشه كان استثنائياً، وكذلك المشاعر التي شاركناها بعد النهائي مع البلد والشعب، لم يوازيها شيء في تلك اللحظة".