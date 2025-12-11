أول تعليق من وليد أزارو بعد فوز المغرب على سوريا في كأس العرب

بعد توديع البطولة.. ماذا قدم منتخب فلسطين في كأس العرب 2025؟

تحدث وليد أزارو مهاجم منتخب المغرب، عن فوز منتخب بلاده على سوريا اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ونجح أزارو في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، ليساهم في تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي البطولة.

وقال أزارو في تصريحات عبر قناة "الكأس": "يجب أن أوجه التحية لكل لاعبي المنتخب المغربي وللجمهور أيضًا لدعمه الفريق منذ بداية البطولة، نعمل في منتخب المغرب كعائلة واحدة والهدف هو إسعاد الجماهير".

وأضاف: "مجموعتنا في كأس العرب كانت صعبة، كذلك مباراة اليوم أمام منتخب سوريا كانت صعبة، البطولة تضم الكثير من المنتخبات القوية لذا فإن مباراة نصف النهائي ستكون صعبة أيضًا".

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

