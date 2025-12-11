مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فرايبورج

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 2
22:00

أستون فيلا

أول تعليق من وليد أزارو بعد فوز المغرب على سوريا في كأس العرب

كتب : محمد الميموني

09:05 م 11/12/2025
    وليد ازارو (3)
    وليد ازارو (4)
    وليد ازارو (2)

تحدث وليد أزارو مهاجم منتخب المغرب، عن فوز منتخب بلاده على سوريا اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ونجح أزارو في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، ليساهم في تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي البطولة.

وقال أزارو في تصريحات عبر قناة "الكأس": "يجب أن أوجه التحية لكل لاعبي المنتخب المغربي وللجمهور أيضًا لدعمه الفريق منذ بداية البطولة، نعمل في منتخب المغرب كعائلة واحدة والهدف هو إسعاد الجماهير".

وأضاف: "مجموعتنا في كأس العرب كانت صعبة، كذلك مباراة اليوم أمام منتخب سوريا كانت صعبة، البطولة تضم الكثير من المنتخبات القوية لذا فإن مباراة نصف النهائي ستكون صعبة أيضًا".

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

لحظة بلحظة.. السعودية ضد فلسطين.. 0-0

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

وليد أزارو منتخب المغرب سوريا بطولة كأس العرب

