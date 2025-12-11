مشهد مرعب.. 6 صور توثق لحظة انفجار ماسورة غاز في إمبابة

كتب- أحمد عادل:

وثقت كاميرات المراقبة بشارع مدينة العمال في منطقة إمبابة لحظة انفجار ماسورة غاز، ما أسفر عن انهيار أجزاء من أحد المباني المطلة على الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو سير 3 أشخاص في الشارع قبل أن يفاجأوا بصوت انفجار قوي، تبعته لحظات من تطاير أجزاء من المبنى وسقوطها على الطريق.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحين الانتهاء من عمليات الفحص.

وتجري الآن عمليات حصر للخسائر، كما يجري الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.