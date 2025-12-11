ملخص مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2025

هالاند يثير الجدل بعدم الاحتفال بهدفه أمام ريال مدريد.. ما القصة؟

تمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب فلسطين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز ضمن منتخب السعودية التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

ويدخل منتخب السعودية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد وعلى مجرشى.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري ومحمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان وصالح أبو الشامات.

وفي المقابل يدخل منتخب فلسطين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط وجدي نبهان.

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان وتامر صيام.

خط الهجوم: عدي الدباغ وزيد القنبر.

أبرز أحداث مباراة فلسطين والسعودية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: سيطرة على الكرة في منتخب الملعب من لاعبي منتخب السعودية.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من سالم الدوسري لاعب السعودية، تخرج أعلى مرمى منتخب فلسطين.

الدقيقة 23: عرضية من لاعب منتخب فلسطين يخرجها حارس مرمى منتخب السعودية.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب منتخب السعودية، تمر بعيدة عن مرمى منتخب فلسطين.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب منتخب فلسطين يتصدى لها حارس مرمى السعودية بثبات.

الدقيقة 43: تسديدة من صالح أبو الشامات لاعب منتخب السعودية، يتصدى لها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة من حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين بعيدة عن مرمى السعودية.

الدقيقة 55: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب السعودية.

الدقيقة 58: فراس البريكان يسجل الهدف الأول للسعودية في مرمى فلسطين من علامة الجزاء.

الدقيقة 70: تسديدة قوية من علي مجرشي يتصدى لها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 80: رأسية من سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، تصل سهلة إلى حارس مرمى منتخب فلسطين.

الدقيقة 88: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب منتخب فلسطين تصطدم بالشباك الخارجية.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: محمد كانو يحرز الهدف الثاني لفلسطين ولكنها تلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 4+90: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح السعودية.

الدقيقة 7+90: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار.

الدقيقة 8+90: حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني.

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 93: عرضية من سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية يبعدها دفاع فلسطين.

الدقيقة 100: عرضية من لاعب منتخب السعودية يتصدى لها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 104: ضغط من منتخب السعودية في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 105: نهاية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 106: نهاية الشوط الإضافي الثاني.

الدقيقة 108: تسديدة من لاعب السعودية، تخرج أعلى مرمى فلسطين.

الدقيقة 115: محمد كنو يحرز الهدف الثاني لمنتخب السعودية في مرمى فلسطين.

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+120: نهاية المباراة.