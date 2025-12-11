كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لإعادة الحياة إلى المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة الوطني.

وأكد الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة في هذا الملف، ولكنها تتعامل معه بخطة عاجلة وشاملة لإنقاذ هذه الأصول الإنتاجية واستعادة وظائفها.

وأشار الوزير، إلى حجم التحدي، موضحًا أن عدد المصانع المتعثرة التي توقفت عن العمل بلغ نحو 7 آلاف مصنع، بالإضافة إلى 4 آلاف مصنع آخر لم يبدأ نشاطه من الأساس.

وأضاف: الدولة وضعت خطة عاجلة وطموحة تستهدف إعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة وتمهيد الطريق أمام المشروعات الجاهزة لبدء الإنتاج.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث تم إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع من بين القائمة.

وتابع أن ذلك تم بعد معالجة جذرية للمشكلات المختلفة التي كانت تعترض طريقها، سواء كانت مشكلات تمويلية تتعلق بالسيولة ودعم رأس المال العامل، أو إدارية وفنية تم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت الوزير، إلى أن من بين النجاحات البارزة في هذا الملف إعادة تشغيل مصنع كبير للحديد والصلب، وهو إنجاز استراتيجي يعزز سلاسل الإمداد الصناعية المحلية.

وأكد أن دعم مثل هذه الصناعات الثقيلة يدعم بقوة خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، معربًا عن استمرار العمل لاستكمال تشغيل باقي المصانع ودعم المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى جعل الصناعة المحلية قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

