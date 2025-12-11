مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 1
22:00

أستون فيلا

بعد توديع البطولة.. ماذا قدم منتخب فلسطين في كأس العرب 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:37 م 11/12/2025
رغم الخروج من ربع نهائي كأس العرب، نال منتخب فلسطين اشادة كبيرة من الجماهير العربية بعد الأداء القوي الذي ظهر به الفدائيين طوال المسابقة.

وودع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب من دور ربع النهائي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 من السعودية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

مشوار منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب

- الفوز على ليبيا بركلات الترجيح في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب بنتيجة 4-3.

- في دور المجموعات فاز على منتخب قطر منظم البطولة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0

- تعادل مع تونس بعد تأخره بهدفين إلى 2-2 في الجولة الثانية.

- تعادل مع سوريا سلبيا في الجولة الثالثة.

- خسر من السعودية في الوقت الإضافي 2-1 في ربع نهائي كأس العرب.

منتخب فلسطين مشوار منتخب فلسطين كأس العرب فلسطين والسعودية

* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟