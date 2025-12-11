هالاند يثير الجدل بعدم الاحتفال بهدفه أمام ريال مدريد.. ما القصة؟

أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

رغم الخروج من ربع نهائي كأس العرب، نال منتخب فلسطين اشادة كبيرة من الجماهير العربية بعد الأداء القوي الذي ظهر به الفدائيين طوال المسابقة.

وودع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب من دور ربع النهائي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 من السعودية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

مشوار منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب

- الفوز على ليبيا بركلات الترجيح في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب بنتيجة 4-3.

- في دور المجموعات فاز على منتخب قطر منظم البطولة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0

- تعادل مع تونس بعد تأخره بهدفين إلى 2-2 في الجولة الثانية.

- تعادل مع سوريا سلبيا في الجولة الثالثة.

- خسر من السعودية في الوقت الإضافي 2-1 في ربع نهائي كأس العرب.

إقرأ أيضًا..

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا