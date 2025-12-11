أكسيوس: الجنرال جاسبر جيفرز أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار في غزة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن الجنرال بالقيادة الوسطى جاسبر جيفرز من أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار ضمن خطة السلام الأمريكي لإدارة قطاع غزة.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات لـ"أكسيوس" اليوم الخميس، أنه لا قرار بعد بشأن قوة الاستقرار الخاصة في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن عن مجلس السلام الخاص بإدارة قطاع غزة العام المقبل، مؤكدًا أن الجميع يريد أن يكون عضوا فيه.

خلال تصريحات إعلامية الخميس، أضاف ترامب، أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بغزة في مطلع العام المقبل.