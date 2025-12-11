الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة.

وقالت الأرصاد، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن طقس الجمعة يشهد شبورة مائية (3-9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وخليج السويس على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 23 درجة مئوية.

