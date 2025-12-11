مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فرايبورج

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 2
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

"خيبة أمل بخصوص المدربين".. الجعايدي يكشف لمصراوي رأيه في مستوى الكرة الإفريقية

كتب : نهي خورشيد

09:30 م 11/12/2025
أكد راضي الجعايدي نجم الترجي وتونس الأسبق، أن مستوى الكرة الأفريقية في تقدم واضح خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا، مطالباً بمنح فرص حقيقة للمدربين المحليين.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" أعتقد أن مستوى كرة القدم الأفريقية تقدم بشكل واضح، وخاصة على المستوى المحلي، إذ أصبح اللاعبون أكثر تكويناً، والفرق أكثر تنظيماً".

وأضاف:" إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى أداء الفرق الأفريقية في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف الماضي، فقد كان ذلك نجاحاً بسيطاً بالنسبة لي، لأننا رأينا فرقاً أفريقية تلعب مواجهة متكافئة مع الفرق الأوروبية والأمريكية، وأعتقد أن الأساليب التكتيكية أصبحت أكثر حداثة".

وتابع نجم نسور قرطاج الأسبق:" أشعر بخيبة أمل بسيطة فيما يخص المدربين، لأنه يجب منح الفرصة أكثر للمدربين المحليين لكن اليوم، كل مباراة هي معركة فنية وبدنية واستراتيجية".

وأتم حديثه قائلاً:" لذلك هناك تطور كبير في أفريقيا، وأعتقد أنه سيستمر ويتقدم أكثر في السنوات القادمة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

راضي الجعايدي الترجي الكرة الأفريقية بطولة كأس العالم للأندية منتخب تونس

