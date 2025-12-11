مباريات الأمس
راضي الجعايدي يكشف لمصراوي كواليس بدايته الكروية واحترافه في إنجلترا

كتب : نهي خورشيد

08:40 م 11/12/2025
كشف راضي الجعايدي نجم الترجي ونسور قرطاج الأسبق كواليس بدايته مع أكاديميات وأندية تونس موضحاً كيف أثرت تجربته الاحترافية على نضجه الكروي.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" نعم، بداياتي كانت في أكاديمية الملعب القابسي وكانت هي الأساس بالنسبة لي تعلمت هناك العمل والانضباط والذهنية الصحيحة".

وأضاف:"عندما انتقلت إلى الترجي، نضجت أكثر، وهناك التقيت بخالد بادرا، إذ شكلنا معاً ثنائياً متكاملاً وقوياً قائماً على التواصل والالتزام التام".

وتابع حديثه:" بالنسبة لي، كانت تلك الفترة بداية حقيقية لمسيرتي من ستاد قابسيان على مستوى الأكاديمية، مروراً بالانتقال والخبرة التي اكتسبتها مع الترجي، كان ذلك بالفعل نقطة الانطلاق لمسيرتي ومنحتني المنصة للانتقال إلى أوروبا".

وعن الاحتراف قال:" بكل بساطة، إنجلترا غيرتني على المستوى الذهني، وأكثر من ذلك على المستوى البدني والاجتماعي أيضاً، تعلمت هناك الاحترافية والانضباط، وحصلت على قدر كبير من التكوين المهني".

وأتم حديثه قائلاً:"على أرض الملعب، كان التركيز على الإيقاع، الشدة، والمتطلبات اليومية، وهذا يدفع اللاعب دائماً لتجاوز حدوده، ناديي بولتون وبرمنجهام شكلا لى جسداً قوياً، أما ساوثهامبتون فسمح لي بفهم أعمق للجانب التكتيكي والمهني لكرة القدم الحديثة، خاصة مع المدربين الذين تعاملت معهم كانت سنوات رائعة جداً بالنسبة لي".

راضي الجعايدي منتخب تونس ساثهومبتون الترجي التونسي أكاديمية الملعب القابسي

