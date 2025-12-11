17 صورة ترصد مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

هالاند يثير الجدل بعدم الاحتفال بهدفه أمام ريال مدريد.. ما القصة؟

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعي اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

خاض منتخب مصر مرانه المسائي اليوم الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وبدأ المنتخب الوطني مرانه بفقرة تدريبات بدنية، ثم تنفيذ بعض الجمل الفنية، لتطبيقها في المباريات، قبل أن يختتم المنتخب تدريباته بتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.

وحضر مران منتخب مصر اليوم كلا من، طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتستضيف المغرب بطولة أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

