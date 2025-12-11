مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فرايبورج

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 2
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

17 صورة ترصد مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:45 م 11/12/2025
  مران منتخب مصر (10)
  مران منتخب مصر (1)
    مران منتخب مصر (10)
  مران منتخب مصر (4)
    مران منتخب مصر (1)
  مران منتخب مصر (5)
    مران منتخب مصر (4)
  مران منتخب مصر (2)
    مران منتخب مصر (5)
  مران منتخب مصر (7)
    مران منتخب مصر (2)
  مران منتخب مصر (8)
    مران منتخب مصر (7)
  مران منتخب مصر (3)
    مران منتخب مصر (8)
  مران منتخب مصر (12)
    مران منتخب مصر (3)
  مران منتخب مصر (13)
    مران منتخب مصر (12)
  مران منتخب مصر (14)
    مران منتخب مصر (13)
  مران منتخب مصر (15)
    مران منتخب مصر (14)
  مران منتخب مصر (11)
    مران منتخب مصر (15)
  مران منتخب مصر (17)
    مران منتخب مصر (11)
  مران منتخب مصر (18)
    مران منتخب مصر (17)
  مران منتخب مصر (6)
    مران منتخب مصر (18)
  مران منتخب مصر (16)
    مران منتخب مصر (6)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (16)

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعي اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

خاض منتخب مصر مرانه المسائي اليوم الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وبدأ المنتخب الوطني مرانه بفقرة تدريبات بدنية، ثم تنفيذ بعض الجمل الفنية، لتطبيقها في المباريات، قبل أن يختتم المنتخب تدريباته بتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.

وحضر مران منتخب مصر اليوم كلا من، طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتستضيف المغرب بطولة أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

مران منتخب مصر الجماعي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة مصر ونيجيريا الودية موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

أخبار

المزيد

أخبار

المزيد

