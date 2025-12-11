إعلان

كامل الوزير: أنقذنا الوحدة 7 بمصنع الحديد والصلب بحلوان من البيع

كتب : حسن مرسي

10:27 م 11/12/2025

الفريق كامل الوزير

كب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب بحلوان تم إنقاذها من البيع، مشددًا على ضرورة استغلالها لإنتاج الحديد من خام الواحات البحرية.

وقال الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن مناطق مثل 15 مايو والمعصرة وحلوان تضم كثافة سكانية عالية، مضيفًا أن الدولة ملزمة بتوفير فرص عمل لسكانها من خلال توسيع المصانع وإعادة تقسيم المناطق الصناعية.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن أي صناعة ناجحة تحتاج إلى سوق قوي لتسويق منتجاتها.

كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مصنع الحديد والصلب الواحات البحرية المصانع

