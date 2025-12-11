تقارير: مصطفى شوبير يقترب من الانتقال للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، عن دخول حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، ضمن اهتمامات جيرونا الإسباني للتعاقد معه في يناير المقبل.

وقال الصحفي ماتيو موريتو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فريق جيرونا يفاضل بين الثنائي مصطفى شوبير حارس الأهلي، بين دييجو كوندي حارس مرمى فياريال، لضم أحدهما في يناير المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق".

وأضاف: "النادي يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل اقتراب رحيل حارس الفريق دومينيك ليفاكوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2026".

وشارك صاحب الـ 25 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي في 6 مباريات بمختلف البطولات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباريات وتلقت شباكه 6 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي شارك شوبير مع منتخب مصر الأول، في 3 مباريات بمختلف البطولات، كان آخرها الظهور في مباراة كاب فيردي ببطولة العين الودية.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا