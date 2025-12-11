"الفضاء المصرية" تشارك في منتدى كوريا العالمي للفضاء الجديد

7 تقارير ضمن نقاشات اجتماع الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمنوفية

شاركت وكالة الفضاء، في منتدى كوريا العالمي للفضاء الجديد Global New Space Forum والذي تم انعقاده في مدينة سيول بكوريا الجنوبية في الفترة من 4–5 ديسمبر 2025، بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور ماجد إسماعيل.

حضر المنتدى ممثلو الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وممثلو دول من الجهات العاملة في مجال الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الفضاء البرازيلية.

وكانت وكالة الفضاء الكورية قد نجحت في 26 نوفمبر 2025 في الإطلاق الرابع لصاروخها الفضائي الأخير NURI حيث حمل الصاروخ (13) حمولة فضائية لوضعها في مدار العمل الخاص بها.

وعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في كلمته بالمنتدى، رؤية الدولة المصرية في أهمية الاستخدام السلمي للفضاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاس ذلك على التقدم التكنولوجي بالدولة، وكذلك قيام مصر باستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية بالمدينة الفضائية المصرية تزامنًا مع رئاسة مصر للمجموعة العربية للفضاء في دورتها الحالية، والتي تضم 11 دولة عربية.

وتم دعوة الشركات الكورية العاملة في مجال الفضاء للتواجد بالمنطقة التكنولوجية بالمدينة الفضائية المصرية لتلبية متطلبات المنطقة العربية والقارة الإفريقية في مجال المعدات التكنولوجية العاملة في مجال الفضاء.

