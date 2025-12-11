فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

يلاقي منتخب السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، نظيره منتخب فلسطين، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ويدخل منتخب السعودية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد وعلى مجرشى.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري ومحمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان وصالح أبو الشامات.

وفي المقابل يدخل منتخب فلسطين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط وجدي نبهان.

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان وتامر صيام.

خط الهجوم: عدي الدباغ وزيد القنبر.

أبرز أحداث مباراة فلسطين والسعودية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: سيطرة على الكرة في منتخب الملعب من لاعبي منتخب السعودية.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من سالم الدوسري لاعب السعودية، تخرج أعلى مرمى منتخب فلسطين.

الدقيقة 23: عرضية من لاعب منتخب فلسطين يخرجها حارس مرمى منتخب السعودية.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب منتخب السعودية، تمر بعيدة عن مرمى منتخب فلسطين.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب منتخب فلسطين يتصدى لها حارس مرمى السعودية بثبات.

الدقيقة 43: تسديدة من صالح أبو الشامات لاعب منتخب السعودية، يتصدى لها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة من حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين بعيدة عن مرمى السعودية.

الدقيقة 55: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب السعودية.

الدقيقة 58: فراس البريكان يسجل الهدف الأول للسعودية في مرمى فلسطين من علامة الجزاء.