ترامب يفرض عقوبات على أقارب مادورو و6 شركات شحن للنفط الفنزويلي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على 3 من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورجل أعمال مقرب و6 شركات شحن للنفط الفنزويلي، وفقًا لموقع أكسيوس.

وقال أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي سيعلن عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت، هي أحدث جانب من جوانب حملة الضغط التي يشنها ترامب على مادورو، الذي اتهمته الإدارة بقيادة منظمة إرهابية لتهريب المخدرات.

ونقل أكسيوس، عن بيسنت قوله: "إن نيكولاس مادورو وشركائه المجرمين في فنزويلا يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات التي تسمم الشعب الأمريكي".

وأكد أكسيوس، أن 3 من الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم اليوم الخميس كانوا تحت مراقبة المسؤولين الأمريكيين وهم أبناء أخت زوجة مادورو.