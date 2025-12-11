إعلان

بالفيديو.. شاب يهاجم مدرسًا بمقص حديدي داخل مدرسة بالإسماعيلية

كتب : رمضان يونس

09:24 م 11/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر وقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 10 الجاري، حيث أُبلغت الشرطة بوقوع مشادة كلامية بين مدرس بالمدرسة أُصيب بجرح قطعي بالوجه ونُقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وسيدة ونجلها، وذلك اعتراضًا من السيدة على تفتيش الطالبات قبل دخول المدرسة باستخدام جهاز كشف المعادن اليدوي، ومن بينها ابنتها. على إثر ذلك، اعتدى نجلها على المدرس بالضرب باستخدام مقص حديدي محدثًا إصابته.

تم ضبط المتهم وبحوزته المقص المستخدم في الاعتداء، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

