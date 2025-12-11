تألقت الفنانة سارة سلامة بإطلالة راقية، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبحسب موقع "Harper’s Bazaar"يربط الشعر المنسدل بالرومانسية والنعومة، والمظهر الشبابي والحيوي، ويعطي توازن مثالي مع الأزياء الجريئة أو الملونة، أو البسيطة، يناسب كافة اللوكات المتنوعة.

وارتدت طقماً بألوان الأوف وايت الكريمي،الجزء السفلي يتكون من تنورة طويلة منسدلة أو فستان داخلي طويل بقصة مستقيمةمن قماش خفيف ولامع قليلاً.

أما الجزء العلوي يتكون من جاكيت أو بليزر أبيض بأكمام طويلة ومفتوح من الأمام، يضيف لمسة رسمية ومهيكلة للزي.

واعتمدت على إكسسوارات مكونة من حزام رفيع باللون البني الفاتح ومجموعة أساور عريضة ورفيعة.

واختارت أن تترك شعرها منسدل، مع تصفيفة مستقيمة ولامعة.

وأكملت اللوك بمكياج قوي مركز على العينين برسمة سوكي وأحمرشفاه نيود.