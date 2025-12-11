إعلان

سارة سلامة بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:20 م 11/12/2025
    إطلالة سارة سلامة تثير الإعجاب
    ظهور جذاب لسارة سلامة
    الفنانة سارة سلامة في أحدث ظهور لها
    سارة سلامة
    بالأبيض سارة سلامة تتألق
    سارة سلامة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة سارة سلامة بإطلالة راقية، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبحسب موقع "Harper’s Bazaar"يربط الشعر المنسدل بالرومانسية والنعومة، والمظهر الشبابي والحيوي، ويعطي توازن مثالي مع الأزياء الجريئة أو الملونة، أو البسيطة، يناسب كافة اللوكات المتنوعة.

وارتدت طقماً بألوان الأوف وايت الكريمي،الجزء السفلي يتكون من تنورة طويلة منسدلة أو فستان داخلي طويل بقصة مستقيمةمن قماش خفيف ولامع قليلاً.

أما الجزء العلوي يتكون من جاكيت أو بليزر أبيض بأكمام طويلة ومفتوح من الأمام، يضيف لمسة رسمية ومهيكلة للزي.

واعتمدت على إكسسوارات مكونة من حزام رفيع باللون البني الفاتح ومجموعة أساور عريضة ورفيعة.

واختارت أن تترك شعرها منسدل، مع تصفيفة مستقيمة ولامعة.

وأكملت اللوك بمكياج قوي مركز على العينين برسمة سوكي وأحمرشفاه نيود.

