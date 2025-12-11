وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية على هامش معرض "IRC EXPO"

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جناح هيئة الطاقة الذرية، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض IRC EXPO المقام في أرض المعارض بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور لفيف من الوزراء.

كان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وعدد من علماء الهيئة، الذين عرضوا آخر المنتجات والمخرجات البحثية لعلماء الهيئة والتي تمثلت في طفرات القمح "قمح خبز - طاقة 152 وقمح ديورم - طاقة 4" وهي طفرات أعلى إنتاجية من الطفرات التقليدية إلى جانب الكواشف الإشعاعية التي تنقسم إلى الكواشف الإشعاعية اللونية وهي كواشف كيميائية يتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر ثم البنفسجي عند التعرض للإشعاع، وتُستخدم للتحقق البصري من تعقيم المنتجات الطبية ومعالجة الأغذية بالإشعاع وفق المعايير الدولية.

كما تحدثوا عن كواشف تشعيع الدم وهي كواشف كيميائية يتغيّر لونها من الأصفر إلى الأحمر عند جرعات منخفضة، وتُستخدم على أكياس الدم للتحقق بصريًا من تعرضها لأشعة جاما أو أشعة إكس أثناء التشعيع.

