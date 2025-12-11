زيارة تحفيزية من حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مصر مواليد 2007

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على حضور مران منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، ضمن استعدادات المنتخب التي تُقام بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الزيارة أكد حسام حسن للاعبين أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مشدداً على أهمية الجدية والتركيز واللعب بثقة أمام أي منافس. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في هذه المرحلة العمرية.

من جانبه، تمنى إبراهيم حسن التوفيق للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تمثل نواة حقيقية لمستقبل المنتخبات الوطنية، وأن المواهب الموجودة تستحق المتابعة والدعم المستمر.

وأشاد وائل رياض بالزيارة، معتبراً إياها دفعة معنوية قوية للاعبين، ودافعاً إضافياً لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا

أوراق متساقطة.. محمد صلاح يثير الجدل بمنشور غامض