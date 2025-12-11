مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

يونج بويز

0 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

زيارة تحفيزية من حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مصر مواليد 2007

كتب : محمد عبد الهادي

08:05 م 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 4 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 4 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على حضور مران منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، ضمن استعدادات المنتخب التي تُقام بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الزيارة أكد حسام حسن للاعبين أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مشدداً على أهمية الجدية والتركيز واللعب بثقة أمام أي منافس. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في هذه المرحلة العمرية.

من جانبه، تمنى إبراهيم حسن التوفيق للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تمثل نواة حقيقية لمستقبل المنتخبات الوطنية، وأن المواهب الموجودة تستحق المتابعة والدعم المستمر.

وأشاد وائل رياض بالزيارة، معتبراً إياها دفعة معنوية قوية للاعبين، ودافعاً إضافياً لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن ابراهيم حسن منتخب مصر 2007

أخبار

