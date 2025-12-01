مباريات الأمس
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

10:35 م 01/12/2025
    أحمد عاطف قطة
    أحمد عاطف قطة
    أحمد عاطف قطة من مباراة الأهلي وبيراميدز
    أحمد عاطف قطة
    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
    أحمد عاطف قطة لاعب منتخب مصر الأولمبي
    أحمد عاطف قطة لاعب نادي زد (2)

وجه أحمد عاطف قطة لاعب وسط نادي بيراميدز، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر الثاني والجهاز الفني، قبل مباراة الكويت غدا، في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى رسالة خاصة إلى منتخب مصر بقيادة حسام حسن أيضًا.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره المنتخب الكويتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة.

وكتب قطة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بالتوفيق منتخب مصر الثاني في بطولة العرب، كان نفسي أكون موجود وأشارك معاكم في البطولة، إن شاء الله تعملو حاجه كبيرة، تفرحونا وتاخدوها".

وأضاف: "بالتوفيق للمنتخب الأول في بطولة أفريقيا، إن شاء الله تفرحو الشعب المصري ونوصل لأبعد نقطة في البطولة".

وكان حسام حسن، أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض منافسات البطولة وضمت 28 لاعبا، شهدت غياب أحمد عاطف قطة نجم وسط بيراميدز.

ويذكر أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبا عربيا بما فيهم منتخب مصر.

منتخب مصر الثاني أحمد عاطف قطة منتخب مصر أمم أفريقيا كأس العرب

