وجه أحمد عاطف قطة لاعب وسط نادي بيراميدز، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر الثاني والجهاز الفني، قبل مباراة الكويت غدا، في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى رسالة خاصة إلى منتخب مصر بقيادة حسام حسن أيضًا.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره المنتخب الكويتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة.

وكتب قطة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بالتوفيق منتخب مصر الثاني في بطولة العرب، كان نفسي أكون موجود وأشارك معاكم في البطولة، إن شاء الله تعملو حاجه كبيرة، تفرحونا وتاخدوها".

وأضاف: "بالتوفيق للمنتخب الأول في بطولة أفريقيا، إن شاء الله تفرحو الشعب المصري ونوصل لأبعد نقطة في البطولة".

وكان حسام حسن، أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض منافسات البطولة وضمت 28 لاعبا، شهدت غياب أحمد عاطف قطة نجم وسط بيراميدز.

ويذكر أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبا عربيا بما فيهم منتخب مصر.

