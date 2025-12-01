أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الأساسي للفريق الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام سوريا ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، علي معلول

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي

خط الهجوم: عمر العيوني، فراس شواط

وجاءت قائمة البدلاء تضم كلًا من:

نور الدين فرحاتي، بشير بن سعيد، محمد أمين بن حميدة، حمزة الجلاصي، نسيم دنداني، حسام تقا، شهاب الجبالي، محمد بن علي، ريان عنان، سيف الدين الجزيري، حازم المستوري، ومحمد الحاج محمود.