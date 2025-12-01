مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

الجزيري بديلًا ونجم الأهلي أساسيًا.. تشكيل تونس لمواجهة سوريا في كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

02:16 م 01/12/2025

منتخب تونس

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الأساسي للفريق الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام سوريا ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، علي معلول

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي

خط الهجوم: عمر العيوني، فراس شواط

وجاءت قائمة البدلاء تضم كلًا من:

نور الدين فرحاتي، بشير بن سعيد، محمد أمين بن حميدة، حمزة الجلاصي، نسيم دنداني، حسام تقا، شهاب الجبالي، محمد بن علي، ريان عنان، سيف الدين الجزيري، حازم المستوري، ومحمد الحاج محمود.

