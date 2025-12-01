مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب 2025، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتبدأ البطولة بمباراة سوريا وتونس التي تقام في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، على ملعب استاد أحمد بن علي بسعة 40 ألف متفرج.

بينما يلاقي مستضيف البطولة قطر نظيره فلسطين في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، على استاد البيت.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق نقل مواجهات بطولة كأس العرب، بجانب قنوات "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية.

مجموعات بطولة كأس العرب

المجموعة الأولى: قطر - تونس - فلسطين - سوريا.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

