الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30

ليفانتي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

0 0
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

2 2
21:45

ميلان

الأهلي السعودي يحسم ديربي جدة بالفوز على الاتحاد في الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

09:35 م 08/11/2025

اتحاد جدة ضد الأهلي

حقق الأهلي السعودي فوزًا صعبًا وثمينًا على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم رياض محرز في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة ليحتل المركز الثامن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رياض محرز الاتحاد ضد الأهلي الاهلي السعودي الاتحاد

