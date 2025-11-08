الأهلي السعودي يحسم ديربي جدة بالفوز على الاتحاد في الدوري

حقق الأهلي السعودي فوزًا صعبًا وثمينًا على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم رياض محرز في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة ليحتل المركز الثامن.