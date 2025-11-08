10 صور تظهر الاختلاف بين نجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، عن طاقم حكم مباراة نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته غدا الأحد، بين الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصري، إلى الحكم التركي خليل أوموت ميلر.

موعد مباراة نهائي السوبر

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأحمر، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق الفارس الأبيض الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

أبرز المعلومات عن خليل أوموت ميلر حكم مباراة الأهلي والزمالك

ويبلغ ميلر من العمر 39 عاما، فهو من مواليد 1 أغسطس عام 1986، بمدينة أزمير التركية.

وبدأ ميلر مشواره التحكيمي في عام 2006، من خلال إدارة بعض مباريات دوري الهواة ودوريات الناشئين قبل أن يدير لقائه الأول في الدوري التركي الممتاز، في 18 سبتمبر من عام 2015.

وحصل ميلر على الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في عام 2017، بالإضافة إلى انضمامه ضمن النخبة في الاتحاد الأوروبي والفيفا، منذ عام 2022.

وأدار ميلر العديد من المباريات الكبيرة خلال مسيرته، حيث ظهر في بطولة دوري أبطال أوروبا في أكثر من مناسبة، بجانب مشاركته في تصفيات أمم أوروبا عام 2024، بالإضافة إلى الظهور في أمم أوروبا في العام ذاته والتي أقيمت في ألمانيا.

وأوموت ليس بغريب على النادي الأهلي، حيث أدار مباراة الأحمر أمام العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وعن الحياة الشخصية لصالح الـ 39 عاما، فإننا نجد أن متزوج ولديه طفل واحد، ولد في عام 2023.

موقف لا ينسى لميلر

وفي عام 2023، تعرض خليل أوموت ميلر، لموقف صعب خلال إدارته إحدى مباريات الدوري التركي، التي جمعت بين أنقرة جوجو وريز سبور بالدوري التركي.

ودخل خليل أوموت ميلر في مشادة مع فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو، حيث قام الأخير بلكمه في وجهه، اعتراضا على القرارات التحكيمية له في اللقاء.

ولم تقف الأزمة الخاصة بميلر في هذا اللقاء عند هذا الحد فقط، حيث عقب حصوله على لكمة قوية من كوكا رئيس أنقرة جوجو، سقط على أرضية الملعب ليقوم شخص آخر بركله بقوة أيضًا، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل في الوسط الرياضي التركي آنذاك.

وعقب هذا التصرف من قبل رئيس نادي أنقره جوج، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، في بيان رسمي في ذلك الوقت، أنه يدين الهجوم الذي تعرض له ميلير واصفا إياه بهجوم لا إنساني.

