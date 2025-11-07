أشاد الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بالأداء الذي قدمه الجهاز الفني واللاعبون خلال مواجهة بيراميدز، والتي انتهت بتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال نصر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، مشيراً إلى أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني كان على قدر المسؤولية رغم ضيق الوقت الذي تولى فيه القيادة قبل البطولة.

وأضاف نائب رئيس الزمالك:"نهائي بطولة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي لا يخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وأكد نصر:"هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة، مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيم عادل وسنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء قائلاً:"كلمة شكراً قليلة جداً على جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان، هذا الجمهور يمتلك عقيدة خاصة بالتواجد خلف الفريق مهما كانت الظروف أو النتائج أو ما يحدث خارج الملعب".

وكان الفارس الأبيض تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الأهلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري وذلك في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.