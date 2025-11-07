مباريات الأمس
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

دون تغيير.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا في كأس العالم للناشئين

كتب : محمد القرش

02:05 م 07/11/2025

احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة، أحمد الكأس، تشكيل مباراة فنزويلا في كأس العالم 2025.

ولم يشهد التشكيل أي تغيرر عن الـ11 لاعبا الذي خاضوا المواجهة الماضية ضد هاتيتي والفوز برباعية مقابل هدف.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم.

