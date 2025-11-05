مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

"بعد صدمة نجله مع المغنية".. والد لامين يامال يثير الجدل بـ خطوبته من فتاة أصغر سناً

كتب : نهي خورشيد

06:26 م 05/11/2025
    والد يامال وخطيبته
    لامين يامال ووالده
    لامين يامال وصديقته نيكي نيكول 1
    لامين يامال
    نيكي نيكول تدعم لامين يامال
    والدة لامين يامال
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (5)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)

أعلن منير نصراوي والد لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خطوبته من فتاة تصغره بـ12 عاماً وتكبر ابنه بـ5 أعوام فقط، وهو ما أثار جدل متابعي كرة القدم وبالتحديد جماهير البارسا.

ونشر نصراوي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهويحتضن كريستينا على الشرفة، مع تعليق قلب أسود وخاتم ألماس في إشارة واضحة إلى الخطوبة.

وجاء إعلان خطوبة والده بعد أيام قليلة، من إعلان نجله صاحب الـ 18 انهاء علاقته العاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وذكرت تقارير صحفية أن العلاقة نصراوي وخطيبته كريستينا خضعت لموجة من الانتقادات خلال الأشهر الأخيرة بسبب فارق العمر بينهما، إلا أنه تجاهل الجدل الدائر.

يُذكر أن منير نصراوي تزوج للمرة الأولي من من شيلا إيبانا والدة لامين يامال، لكن زواجهما انتهى بالطلاق في عام 2010، بعد ثلاث سنوات فقط من ولادة نجلهما.

لامين يامال الد لامين يامال نير نصراوي يكي نيكول ائلة لامين يامال رشلونة شيلا إيبانا

