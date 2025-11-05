أعلن منير نصراوي والد لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خطوبته من فتاة تصغره بـ12 عاماً وتكبر ابنه بـ5 أعوام فقط، وهو ما أثار جدل متابعي كرة القدم وبالتحديد جماهير البارسا.

ونشر نصراوي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهويحتضن كريستينا على الشرفة، مع تعليق قلب أسود وخاتم ألماس في إشارة واضحة إلى الخطوبة.

وجاء إعلان خطوبة والده بعد أيام قليلة، من إعلان نجله صاحب الـ 18 انهاء علاقته العاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وذكرت تقارير صحفية أن العلاقة نصراوي وخطيبته كريستينا خضعت لموجة من الانتقادات خلال الأشهر الأخيرة بسبب فارق العمر بينهما، إلا أنه تجاهل الجدل الدائر.

يُذكر أن منير نصراوي تزوج للمرة الأولي من من شيلا إيبانا والدة لامين يامال، لكن زواجهما انتهى بالطلاق في عام 2010، بعد ثلاث سنوات فقط من ولادة نجلهما.