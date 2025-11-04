مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

"مجموعة مصر".. فنزويلا تقسو على إنجلترا بثلاثية في مونديال الناشئين

كتب - يوسف محمد:

08:07 م 04/11/2025
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

حقق منتخب فنزويلا فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب إنجلترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر.

ويشارك منتخب فنزويلا في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة كلا من: "إنجلترا، هايتي ومصر".

وبهذا الفوز، رفع منتخب فنزويلا رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بنفس الرصيد من النقاط مع منتخب مصر متصدر الترتيب.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره هايتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

ويستعد منتخب منتخب مصر لملاقاة فنزويلا، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، في الجولة الثانية بالمونديال.

فنزويلا وإنجلترا منتخب مصر موعد مباراة مصر وفنزويلا نتيجة مباراة مصر وهايتي كأس العالم للناشئين

