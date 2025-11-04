"الإصابة غيرت حياته".. قصة لاعب الزمالك الذي توهج في سماء أوروبا

حقق منتخب فنزويلا فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب إنجلترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر.

ويشارك منتخب فنزويلا في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة كلا من: "إنجلترا، هايتي ومصر".

وبهذا الفوز، رفع منتخب فنزويلا رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بنفس الرصيد من النقاط مع منتخب مصر متصدر الترتيب.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره هايتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

ويستعد منتخب منتخب مصر لملاقاة فنزويلا، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، في الجولة الثانية بالمونديال.

