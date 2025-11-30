مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي

2 0
18:00

سيمبا

كأس مصر

إنبي

1 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 2
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إيزاك يسجل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب : محمد القرش

06:04 م 30/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    احتفال إيزاك (1)
  • عرض 3 صورة
    احتفال إيزاك (3)

تقدم ليفربول على وست هام يونايتد خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرض ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الريدز الوحيد بتوقيع ألكسندر إيزاك في الدقيقة 60، بعد لمسة حاسمة من كودي جاكبو وضعته في مواجهة المرمى ليحرز أول أهدافه بقميص ليفربول في الدوري، بعدما خاض خمس مباريات سابقة بإجمالي 321 دقيقة دون أن يهز الشباك.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

اقرأ أيضًا:

طلب عاجل للأهلي من الكاف بشأن السلامة وتقنية الفيديو

"رغما عن كاف".. إبراهيم نور الدين يكشف حالة تسمح للأندية بـ "الفار" بمجموعات أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيزاك هدف إيزاك الدوري الإنجليزي وست هام ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ليفربول

