إيزاك يسجل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم ليفربول على وست هام يونايتد خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرض ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الريدز الوحيد بتوقيع ألكسندر إيزاك في الدقيقة 60، بعد لمسة حاسمة من كودي جاكبو وضعته في مواجهة المرمى ليحرز أول أهدافه بقميص ليفربول في الدوري، بعدما خاض خمس مباريات سابقة بإجمالي 321 دقيقة دون أن يهز الشباك.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

