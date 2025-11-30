كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت علاقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وصديقته المؤثرة فيرجينيا فونسيكا توترًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تقارير أكدت وقوع أول خلاف جدي بين الطرفين بسبب مزحة غير موفّقة.

وذكرت الصحفية البرازيلية فابيا أوليفيرا أن فيرجينيا أرسلت صورة اختبار حمل إيجابي إلى فينيسيوس على سبيل المزاح، الأمر الذي أثار غضب اللاعب، ليرد باتصال فوري عبّر خلاله عن استيائه قائلًا: هل تريدين تدمير حياتي؟ معتبرًا أن التوقيت غير مناسب في ظل الضغوط التي يمر بها داخل ريال مدريد هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن الأجواء بينهما أصبحت متوترة عقب الحادثة، خاصة أن فيرجينيا هي أم لثلاثة أطفال من زواج سابق انتهى في مايو الماضي، بينما يعيش فينيسيوس فترة معقدة بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده وتراجع دوره تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وأكدت تقارير عالمية أن فلورنتينو بيريز تدخل لتهدئة الأجواء في غرفة الملابس مؤخرًا، وهو ما ساهم في تخفيف التوتر بين اللاعب ومدربه، دون أن يتضح بعد تأثير الأزمة الأخيرة على حياة فينيسيوس الشخصية.

