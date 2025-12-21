موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

نجم زيمبابوي السابق لمصراوي: منتخب مصر المرشح من المجموعة لكن لدينا لاعبين

يلاقي فريق برشلونة نظيره فياريال اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".