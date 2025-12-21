مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:50 ص 21/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    برشلونة ضد ريال بيتيس
  • عرض 4 صورة
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (5)
  • عرض 4 صورة
    برشلونة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق برشلونة نظيره فياريال اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة برشلونة وفياريال مباراة برشلونة اليوم الدوري الإسباني مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية